شاهد: إطلاق أزيد من 6000 سلحفاة من أنواع مهددة بالانقراض في بيرو

شاهد: إطلاق أزيد من 6000 سلحفاة من أنواع مهددة بالانقراض في بيرومحادثة
أُطلق أكثر من ستة آلاف فرخ من ثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض في بحيرات على حوض الأمازون في بيرو لمساعدتها على التكاثر، على ما قال مسؤولون محليون السبت.
ولتحقيق ذلك، يجمع مسؤولو الحياة البرية بيض السلاحف وينقلونه من الشواطئ الطبيعية في حوض الأمازون إلى أخرى اصطناعية حيث يتم تحضينها صناعياً لمدة 60 يوماً حتى تفقس.
وقال رئيس حديقة "كوردييرا أسول ديل سيرنانب" الوطنية غوستافو مونتويا لوكالة فرانس برس إنه جرى إطلاق أكثر من 6100 سلحفاة صغيرة من أنواع تاريكايا وتشارابا وتيبارو في مياه حوض الأمازون.
وأضاف مونتويا "مع إطلاق هذه الأنواع المعرضة للخطر، سيكون ممكناً إعادة توطين البحيرات والأنهار في الأمازون".
ويقول علماء البيئة إن الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة ونظامها البيئي أمر حيوي لكوكب الأرض بسبب قدرتها على امتصاص غازات الدفيئة.