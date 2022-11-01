بولسونارو يقول إنه "سيحترم الدستور" بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

في خطاب قصير لم يشر خلاله إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء إنه "سيحترم" الدستور. ورغم ذلك، اعتلى رئيس مكتبه سيرو نوغويرا المنصة، ليعلن أن بولسونارو "أعطى الإذن" لعملية "الانتقال".

وقال الرئيس المنتهية ولايته بولسونارو إن الاحتجاجات يجب أن تكون "سلمية" وألا تسبب أضرارا، بعدما أغلق أنصاره طرقا في كل أنحاء البلاد عقب هزيمته في الانتخابات.

وأوضح بولسونارو في تصريحاته الأولى منذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأحد قائلا: "الاحتجاجات السلمية تكون دائما موضع ترحيب. لكن أساليبنا يجب ألا تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان، مثل غزو الممتلكات... ومنع حرّية التنقل".