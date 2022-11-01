شاهد: مجسمات مصغرة من العواصم والمدن العربية قرب الجامع الأعظم في الجزائر

لوهلة قصيرة يخيل للمرء أنه يتجول بين عواصم ومدن الدول العربية وهو متواجد في مكان واحد.

في الساحة الكبرى المقابلة لجامع الجزائر في عاصمة البلاد، أقيمت مجسمات صغيرة لأهم معالم العواصم والمدن العربية، وذلك في إطار عملية الترحيب بضيوف البلاد في القمة العربية الـ 31 التي تنعقد في الفاتح والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني. المشروع أشرفت عليه ولاية الجزائر وجسدته في وقت قياسي أنامل جزائرية.

من بين هذه المجسمات الصغيرة الـ 22، المسجد الأقصى بالقدس وبرج الساعة في تونس وموقع البتراء في الأردن و أبراج الكويت والهرم الأكبر بمصر ومسجد حمودي بجيبوتي وغيرها.

من المقرر أن يتم الاحتفاظ بهذا الموقع السياحي ليكون شاهداً على الدورة الـ 31 لاجتماع دول الجامعة العربية في الجزائر.