وفاة الشيف المصري أسامة السيد بعد صراع مع المرض

توفي الشيف المصري أسامة عبد المحسن السيد، الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاماً بعد مروره بأزمة صحية حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للشيف بموقع فيسبوك، وهو ما شكل حالة من الصدمة لكل متابعيه، ولم تعلن الصفحة حتى الآن عن موعد الجنازة والعزاء.

وكتبت الصفحة "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبد المحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفو عنه". وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويعتبر الشيف أسامة السيد واحدا من أشهر الأسماء في مجال الطبخ في العالم العربي. وقدم برامج تلفزيونية عديدة على قنوات معروفة، من بينها قناة "إم بي سي" السعودية. ومن أهم برامجه "بالهنا والشفا"، "مطبخ سي السيد"، "من مطبخ أسامة".

كما عمل الشيف المصري مستشار تغذية ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين. كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها "بالهنا والشفا" عام 2001 والذي لاقى رواجاً كبيراً وصدر في 7 طبعات.