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حزب الليكود يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية في نتائج أولية

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بقلم:  يورونيوز
أدلى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بأصواتهما خلال الانتخابات الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022
أدلى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بأصواتهما خلال الانتخابات الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  Maya Alleruzzo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

بينت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، بعد فرز سبعين صندوقا كـ"عينة" من صناديق الاقتراع.

وجاء حزب يش عتيد "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد ثانيا وفق نفس العينة كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبهذه النتيجة يكون حزب الليكود مقتربًا من الحصول على الأغلبية وفقًا لاستطلاعات شملت ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، لكن ذلك قد يتغيّر مع ظهور النتائج الرسمية.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.