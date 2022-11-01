حزب الليكود يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية في نتائج أولية

بينت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، بعد فرز سبعين صندوقا كـ"عينة" من صناديق الاقتراع.

وجاء حزب يش عتيد "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد ثانيا وفق نفس العينة كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبهذه النتيجة يكون حزب الليكود مقتربًا من الحصول على الأغلبية وفقًا لاستطلاعات شملت ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، لكن ذلك قد يتغيّر مع ظهور النتائج الرسمية.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.