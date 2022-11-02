حزموا أمتعتهم وغادروا تويتر.. عدد من مشاهير العالم يهجرون المنصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها

دفعت سلسلة الإجراءات الاستفزازية الأخيرة التي اتخذها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منذ استحواذه على منصة تويتر وإتمام صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ44 مليار دولار، العديد من مشاهير العالم لإعلان الرحيل عن تويتر.

وبعد ساعات من تفرده بإدارة الموقع، أعلن ماسك تسريح الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، قبل أن يعلن الثلاثاء عن حل مجلس الإدارة برمته ليصبح بالتالي المدير الأوحد للمنصة.

وكانت آخر تصريحات الملياردير غريب الأطوار، إعلانه قبيل ساعات عن فرض رسم شهري مقداره 8 دولارات على أصحاب الحسابات الموثقة في تويتر،قائلا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي "إلى كل المشتكين، رجاء استمروا في الشكوى، ولكن مع هذا، سيكلفكم الأمر 8 دولارات".

وأوضح ماسك أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة، وأضاف أن أصحاب هذه الحسابات سيتمتّعون بقدرات فيديو موسّعة مع عدد أقل من الإعلانات".

واعتبر ماسك الذي يتمتع باستحواذه على منصة تويتر بمستوى غير مسبوق من النفوذ، أن هذا التغيير "سيعطي تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى".

قائمة المشاهير الذين قرروا مغادرة المنصة:

شوندا رايمز

وكانت شوندا رايمز، المخرجة والمنتجة الأمريكية ومؤلفة مسلسل "غرايز أناتومي" أول من أعلن عن عزمها مغادرة المنصة بعد أن أصبحت ملكا لماسك، وكتبت في تغريدة نشرتها بعد يومين من "اكتمال عملية الدمج" في 27 تشرين الأول/أكتوبر :"لن أبقى هنا مع خطط إيلون أيا كانت.. وداعا".

سارة باريلز

بدورها، غردت سارة باريلز المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة "غرامي" ويبلغ عدد المتابعين على حسابها على تويتر حوالي 3 مليون متابع، يوم الأحد: "لقد كان تويتر ممتعًا. أنا أرحل. نلتقي على منصات أخرى.. هذا المكان ليس لي".

هذا واتخذت الممثلة الأمريكية تيا ليوني القرار نفسه، وأعلنت عزمها ترك المنصة، وكتبت في آخر تغريدة لها جاءت قبل إغلاقها حسابها الرسمي بشكل نهائي "وداعا توتير، مرحبا بالجميع.. أنا بصدد الرحيل اليوم، دعونا نرى عندما يتقشع الغبار".

حساب ليا تيوني قبل أن يتم إغلاقه https://twitter.com/tealeoni

وفي تغريدة موجهة إلى نحو 2 مليون متابع، نددت المغنية والممثلة الأمريكية توني براكستون بمحتوى تغريدات ماسك الأخيرة والتي نشرها عقب استحواذه على المنصة العالمية.

وكتبت "صدمت ببعض "حرية التعبير" التي رأيتها على هذه المنصة منذ استحواذ ماسك عليها.. الكلام الذي يحض على الكراهية تحت غطاء "حرية التعبير" غير مقبول.. ولهذا السبب، اخترت البقاء خارج تويتر لأنه لم يعد مكانًا آمنًا لي ولأبنائي وزملائي من أصحاب البشرة المختلفة (الملونين)".

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وبدوره، ألغى ديفيد داستمالشيان الممثل والكاتب والمنتج الأمريكي ممثل The Suicide Squad حسابه على تويتر، وكانت آخر تغريداته: "أود أن أشكر جميع من دعمني على تويتر ولكن ضميري لن يسمح لي بالبقاء على تويتر بسبب سلوك إيلون ماسك".

حساب الممثل الأمريكي ديفيد داستمالشيان https://twitter.com/dastmalchian

وبالإضافة إلى امتيازات التوثيق، سيسمح البرنامج الجديد مثلا للمستخدمين بتعديل تغريداتهم مقابل 5 دولارات شهريا.

وفي الوقت الراهن، يمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية، يمكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

ومنذ الجمعة، طلب إيلون ماسك الملياردير الذي أحدث ثورة في مجال صناعة السيارات قبل أن يقتحم عالم السفر الفضائي، من المهندسين في تويتر العمل بلا كلل لإدخال التعديلات الجديدة.

وقال إن المشتركين سيحصلون على مزايا أخرى: ستعطى الأولية لتغريداتهم وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو ورسائل صوتية أطول كما سيكونون أقل عرضة لتطفّل الإعلانات.