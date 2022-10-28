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الولايات المتحدة الأمريكية

بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.. ترامب يعبّر عن سروره لأن تويتر أصبحت "في أيادٍ أمينة"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب   -   حقوق النشر  AP Photo

عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام المنصّة مجدداً التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

المصادر الإضافية • أ ف ب