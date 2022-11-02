بعد أيام من اعتذاره.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن مشاركته في مؤتمر المناخ في مصر

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي ينعقد في شرم الشيخ بمصر هذا الشهر.

وغرد سوناك على توتير الأربعاء: " لا يوجد ازدهار طويل الأمد دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.لهذا سأحضر مؤتمر كوب 27 لبناء مستقبل آمن ومستدام."

انتقادات لاذعة

وكانت المتحدثة باسم زعيم حزب المحافظين قد أعلنت الخميس الماضي تعذر ذهابه إلى المؤتمر بسبب بـ"التزامات ملحة" تتعلق بإعداد عرض للميزانية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخاصة بعد التقلبات المالية في المملكة المتحدة.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد لانتقادات شديدة لغيابه عن مؤتمر المناخ، فقد ندد إد ميليباند، المكلف بملف التغير المناخي داخل المعارضة العمّاليّة، "بـفشل القيادة الذريع" وقال ميليباند الخميس: "واضح أن ما لا يفهمه ريشي سوناك هو أن معالجة أزمة المناخ لا تتعلق فقط بسمعتنا ومكانتنا في الخارج بل (تتعلق) أيضا بإمكانيات خفض الفواتير وبالوظائف وبأمن الطاقة التي يمكن أن تقدمها لنا" هذه المعالجة.

وقالت كارولين لوكاس عضو البرلمان عن حزب الخضر: "يا لها من طريقة مهينة لإنهاء الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف".

واعتبرت منظمة غرينبيس غير الحكومية أن غياب سوناك عن كوب 27 وإيفاد شارما يشير إلى أن "رئيس الوزراء الجديد لا يأخذ أزمة المناخ على محمل الجد".

وكان الملك تشارلز الثالث المدافع عن قضايا البيئة يعتزم إلقاء خطاب في قمة المناخ، لكنه غير رأيه بعد أن اعترضت ليز تراس، رئيسة الوزراء السابقة على حضوره.

وأفاد مسؤول مصري الأسبوع الماضي، إن الدعوة الموجهة للملك تشارلز الثالث لحضور قمة المناخ لا تزال قائمة.

استضافت المملكة المتحدة القمة السابقة "كوب 26" في غلاسكو في اسكتلندا عام 2021، مع تولي السياسي البريطاني ألوك شارما منصب رئيسها.