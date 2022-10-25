العالم يرحب بريشي سوناك والاتحاد الأوروبي يشدد على الالتزام باتفاقات بريكست

أصبح ريشي سوناك الثلاثاء ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام وأول شخص من أصل آسيوي يتولى هذا المنصب وتلقى رسائل ترحيب من جميع أنحاء العالم.

دعت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الثلاثاء إلى الالتزام "الكامل" بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبخاصة المتعلقة بالترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية.

في تغريدة تهنئة موجهة إلى سوناك، أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نعول على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة، مع الالتزام الكامل باتفاقياتنا".

وأعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست "ما زلت مصمماً على العمل بشكل مكثف وبناء لدعم مثل هذه الشراكة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا. وهذا يشمل جهودنا لايجاد حلول مشتركة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".

وفيما يلي مجموعة من أهم ردود الفعل العالمية ورسائل الترحيب لثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام

زيلينسكي يريد شراكة متينة

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، مؤكداً أنه مستعدّ لـ"مواصلة تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وقال زيلينسكي عبر "تويتر" موجّهاً "تهانيه" إلى سوناك، "أتمنّى لكم التوفيق في التغلّب على جميع التحدّيات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم بأسره اليوم. أنا على استعداد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية - البريطانية".

"مواجهة التحديات" مع فرنسا

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "سنواصل معًا العمل لمواجهة تحديات الآنية بما في ذلك الحرب على أوكرانيا وعواقبها العديدة على أوروبا والعالم".

إيطاليا "حريصة" على التعاون

قالت رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني إنها "حريصة على التعاون مع (سوناك) وحكومته بشأن التحديات المشتركة دفاعا عن قيمنا المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية".

شولتس يتطلع للتعاون مع ريشي سوناك "كصديقين مقربين"

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك ويتطلع للتعاون معه "كصديقين مقربين" بحسب رسالة نُشرت على تويتر.

وكتب الزعيم الألماني "تهانينا لريشي سوناك! أتطلع لمواصلة تعاوننا وشراكتنا داخل الناتو ومجموعة السبع كصديقين مقربين".

بولندا تتمنى لسوناك "النجاح"

كتب الرئيس البولندي أندريه دودا أنه "يتطلع للقائنا وتعاوننا وأتمنى لكم النجاح في منصبكم". وأضاف أن "بولندا والمملكة المتحدة حليفان ثابتان ويقفان معًا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا".

"توطيد العلاقات" مع اسبانيا

من إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "سنواصل توطيد علاقاتنا بما يخدم مصلحة مواطنينا. التضامن والوحدة فقط سيسمحان لنا بمواجهة تحديات وعواقب الحرب في أوكرانيا".

لا امل لموسكو في تحسين العلاقات مع بريطانيا

أعلن الكرملين أن روسيا ليس لديها "أي أمل" بتحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحفيين "في هذا الوقت، لا نرى أي بوادر ولا أي أساس وليس لدينا أي أمل في حصول تغييرات إيجابية من أي نوع كان في المستقبل القريب".

بايدن يرحب برئيس وزراء يشكل "علامة فارقة"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قيادة بريطانيا من شخص ذات إرث هندي يشكل "علامة فارقة".

وقال بايدن خلال احتفال الاثنين في البيت الأبيض بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي الديني "إنه أمر مذهل للغاية وعلامة فارقة وأمر مهم".

مودي يرسل تمنيات خاصة لسوناك بمناسبة عيد ديوالي

لم ينتظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعيين سوناك رسميًا رئيسا للوزراء، وهنأه عبر تويتر الاثنين.

كتب مودي "مع توليك رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة أتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق بشأن القضايا العالمية".

وأضاف "تمنيات خاصة بمناسبة عيد ديوالي للشخص الذي يشكل جسرا للهنود البريطانيين ونحول روابطنا التاريخية إلى شراكة حديثة".

سوناك متزوج من هندية، أكشاتا مورتي ابنة أحد مؤسسي شركة إنفوسيس العملاقة لتكنولوجيا المعلومات.