القمح يتراجع 6% بعد إعلان روسيا استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا

القمح يتراجع 6% بعد إعلان روسيا استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيامحادثة
أعلنت روسيا يوم الأربعاء إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تلقت ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا.
وجاء في بيان الوزارة "الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق الذي أبرم في 22 يوليو/ تموز بوساطة تركيا والأمم المتحدة سيستأنف اعتبارا من منتصف يوم الأربعاء.
وأضاف أردوغان "نقل الحبوب سيستمر حسب المتفق اعتبارا من الساعة 1200 ظهرا اليوم".
وقالت مصادر معنية بصادرات الحبوب لرويترز إن السفن واصلت نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر على الرغم من التعليق، لكن ليس من المرجح أن يستمر ذلك لفترة طويلة لأن شركات التأمين لم تصدر عقودا جديدة بسبب قرار روسيا.
وزارة: صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنحو 32% هذا الموسم
أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022/2023 وحتى الآن إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق.
وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ انطلاق الغزو الروسي في فبراير/ شباط، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. وتتواصل الشحنات رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.
وتظهر بيانات الوزارة الأوكرانية، أن الصادرات منذ بداية الموسم الحالي، الذي بدأ في يوليو / تموز 2022 وينتهي في يونيو / حزيران 2023، تضمنت 5.1 مليون طن من القمح و7.1 مليون طن من الذرة و1.1 مليون طن من الشعير.
مبعوثة أمريكية: روسيا لا يمكنها أن تمنع تدفق الغذاء للعالم
قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد يوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكنها أن تقف في وجه إنتاج الغذاء العالمي.
جاء ذلك بعد أن قالت موسكو إنها ستعود لاتفاق تصدير الحبوب المبرم بوساطة الأمم المتحدة والذي يسمح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقالت لشبكة "سي.إن.إن" في مقابلة "لا يمكنهم الوقوف في وجه إطعام العالم بأسره" مضيفة أنها شعرت بالسعادة لعودة روسيا للاتفاق وأن موسكو "اقتنعت" فيما يبدو للحاجة لاستئناف مشاركتها فيه.
القمح يتراجع 6% بعد إعلان روسيا استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب
تراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاجو وحتى أوروبا يوم الأربعاء بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.
وتراجعت عقود القمح في مجلس شيكاجو للتجارة ستة بالمئة إلى 8.47 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش مما محا مكاسب تلك العقود في اليومين اللذين أعقبا إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.
كما اقتفت الذرة أثر الانخفاض وتراجعت 2.3 بالمئة إلى 6.81 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بينما تراجع فول الصويا واحدا بالمئة إلى 14.33 دولار ونصف سنت للبوشل.
وتراجعت أيضا أسعار القمح في أوروبا، حيث هبطت عقود ديسمبر كانون الأول أربعة بالمئة مسجلة 343.50 يورو للطن.
تركيا: روسيا لديها مخاوف بشأن الأمن وصادراتها في إطار اتفاق الحبوب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء، إن روسيا لديها مخاوف بشأن أمنها والعقبات التي تواجه صادراتها من الأسمدة والحبوب، في تصريحات بعد أيام من تعليق موسكو لمشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وفي تعليقات في أنقرة، أشار جاويش أوغلو إلى سببين وراء تصرف روسيا.
وقال "روسيا لديها بعض المطالب الأمنية بعد الهجوم الذي وقع مؤخرا على سفنها" في إشارة للهجوم الذي تعرض له الأسطول الروسي في البحر الأسود مطلع الأسبوع .
في سياق أوامر الإجلاء في خيرسون، قال فلاديمير سالدو، حاكم إقليم خيرسون المحتل المعين من قبل روسيا في رسالة مصورة "بسبب احتمال استخدام النظام الأوكراني لأساليب محظورة في الحرب فضلا عن المعلومات التي تفيد بأن كييف تستعد لضربة صاروخية ضخمة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هناك خطر محدق بأن تغمر المياه منطقة خيرسون".
وأضاف أن "القرار (الخاص بتوسيع منطقة الإجلاء) سيجعل من الممكن إقامة دفاع متعدد المراحل لصد الهجمات الأوكرانية وحماية المدنيين".
اتهام روسي ونفي أوكراني
واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاستخدام ما يسمى "قنبلة قذرة" لنشر الإشعاع أو لنسف سد لغمر البلدات والقرى في إقليم خيرسون بالمياه. وتقول كييف إن الاتهامات لها بأنها ستستخدم مثل هذه الأساليب على أرضها سخيفة، لكن روسيا يمكن أن تكون نفسها في مرحلة التخطيط لمثل هذه الأفعال واتهام أوكرانيا بتنفيذها.
وفي الأسابيع الماضية صار مصب نهر دنيبرو، وهو نهر متسع، أحد أكثر جبهات القتال خطورة في الحرب. ولروسيا آلاف الجنود في الجيب الوحيد الذي تسيطر عليه على الضفة الغربية لنهر دنيبرو وتحاول تعزيز دفاعاتها في المنطقة. وصار التقدم الأوكراني بطيئا في الأيام الماضية. ويشير القادة العسكريون إلى أن ذلك يرجع إلى الطقس البارد والمطير وصعوبة التضاريس.
وحدد سالدو سبع بلدات على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو سيجري إخلاؤها وتضم المناطق الرئيسية المأهولة بمحاذاة هذا القطاع من النهر.
* "لماذا يجب أن أرحل؟"
في مدينة خيرسون كانت الشوارع خالية فعليا يوم الثلاثاء في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الشركات والمتاجر أبوابها. واستقل حفنة من الأشخاص كانوا يقفون على رصيف عبارة للوصول إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو على الرغم من أن قلة من الرجال كانوا يصطادون السمك في سلام فيما بدا أنها لا مبالاة بأصوات نيران المدفعية الآتية من بعيد.
واتهم الاتحاد الأوروبي موسكو يوم الثلاثاء بإطلاق برنامج جديد للتجنيد غير القانوني للرجال في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 ليقاتلوا في صفوف قواتها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أتمت بالفعل حملة التعبئة التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر أيلول إذ تم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط ولم تعد بحاجة إلى استدعاء المزيد.
مساعدة فرنسية
وأبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية بأن فرنسا ستساعد في إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة التي تضررت من الضربات الروسية.
وفي مديح روسي نادر لزيلينسكي، قال يفجيني بريجوجين، وهو حليف مقرب لبوتين ومؤسس مجموعة واجنر العسكرية الخاصة، إن الرئيس الأوكراني "رجل قوي ولديه ثقة بنفسه وواقعي ويحظى بالقبول"، مضيفا "لا تقلل من شأنه".
سفن الحبوب
علق بوتين تعاون روسيا مع برنامج تدعمه تركيا والأمم المتحدة لمرافقة سفن الشحن التي تحمل الحبوب للخروج من منطقة الحرب.
كان هذا المشروع، الذي استمر لثلاثة أشهر، قد أنهى الحصار الروسي الفعلي لأوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، مما حال دون وقوع أزمة غذاء عالمية.
وأبلغ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء بأن روسيا ربما تنظر في استئناف هذا الاتفاق فقط بعد الانتهاء من التحقيق في هجمات الطائرات المسيرة على ميناء في شبه جزيرة القرم، والتي حمَّلت موسكو مسؤوليتها لأوكرانيا.
وعلى الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب، لم يتم إعادة فرض أي حصار حتى الآن. وغادرت ثلاث سفن الموانئ الأوكرانية صباح يوم الثلاثاء في إطار هذا البرنامج بعد أن غادرت 12 سفينة يوم الاثنين.
وقال مسؤولو البرنامج إن شحنات يوم الثلاثاء غادرت بموافقة أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وإنه تم إخطار موسكو بها، في إشارة واضحة إلى استعدادها للمضي قدما دون تعاون روسي.
توقع مغادرة سفن الحبوب أوكرانيا الخميس
قال منسق الأمم المتحدة لاتفاق صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إنه يتوقع أن تغادر السفن المحملة الموانئ الأوكرانية يوم الخميس.
وكتب منسق الأمم المتحدة أمير عبد الله على تويتر "ينبغي أن تستمر صادرات الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا. على الرغم من عدم وجود خطط لتحركات للسفن في الثاني من نوفمبر في إطار (اتفاق) مبادرة حبوب البحر الأسود، نتوقع أن تبحر السفن المحملة يوم الخميس".
نوفاك: روسيا بدأت مبادلة إمدادات من المنتجات النفطية مع إيران
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا بدأت في تسليم منتجات نفطية لإيران في إطار اتفاق مبادلة.
وقال نوفاك، الذي يدير دبلوماسية الطاقة الروسية، إن قائمة المنتجات التي سيتم تضمينها في الاتفاقية سيتم توسيعها في المستقبل القريب.
إردوغان سيتحدث إلى كل من بوتين وزيلينسكي بشأن اتفاق الحبوب الأوكرانية
سيتحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأيام المقبلة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء.
وقال مولود تشاوش أوغلو للصحافيين "سيتحدّث رئيسنا مع بوتين وزيلينسكي في الأيام المقبلة"، مضيفاً "نعتقد أنّنا سنتجاوز كل هذا"، ومؤكّداً أنّ اتفاق الحبوب "يفيد الجميع".
الكرملين: تخريب نورد ستريم "أشرفت عليه ونسّقته" المملكة المتحدة
اتهم الكرملين الثلاثاء المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضراراً في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر، والتي تمّ بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة "تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلّة تشير إلى أنّ الهجوم أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون".
روسيا تبدأ عمليات إجلاء جديدة في خيرسون
أعلنت سلطات الاحتلال الروسية في خيرسون في جنوب أوكرانيا الثلاثاء البدء بنقل آلاف الأشخاص الإضافيين في هذه المنطقة التي تشهد هجوماً تشنه قوات كييف.
وقال الحاكم المعيَّن في خيرسون من قبل موسكو فلاديمير سالدو، لبرنامج "سولوفيوف" الإذاعي الروسي، "سنقوم بنقل ما يصل إلى 70 ألف شخص" موجودين حالياً في قطاع بعمق 15 كيلومتراً إلى الشرق على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
وأعلنت قوات الاحتلال الروسية الأسبوع الماضي،أنّ سبعين ألف مدني غادروا مساكنهم الواقعة غرباً على الضفة اليمنى للنهر والأقرب إلى خط المواجهة. وأكد سالدو أنّ عمليات الإجلاء الجديدة قد تمّ البت فيها في مواجهة خطر "هجوم صاروخي محتمل" على سدّ يقع على النهر، سيؤدّي تدميره إلى "فيضان الضفّة اليسرى".
تسيطر روسيا جزئياً على منطقة خيرسون، كما أعلنت الشهر الماضي ضمّ الجزء الذي احتلّته إلى جانب ثلاث مناطق أخرى في أوكرانيا واقعة تحت سيطرتها. وتقود قوات كييف هجوماً منذ عدة أسابيع لاستعادة منطقة خيرسون، متقدّمة من الغرب إلى الشرق.
وبسبب المكاسب الإقليمية التي حقّقها الجنود الأوكرانيون، طلبت سلطات الاحتلال الروسي من سكّان الضفة اليمنى في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مغادرة منازلهم لعبور النهر.