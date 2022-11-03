وداعا برشلونة.. قلب دفاع النادي الكاتلوني جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله

فاجأ مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه مشجعيه الخميس بإعلان اعتزاله كرة القدم عن عمر 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو مؤثر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير ظهر فيه وهو طفل يرتدي زي فريق برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقًا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود".

وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى النادي الذي رعاه وهو طفل.

حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الاسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الأخير.

خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلن الزوجان انفصالهما في حزيران/يونيو الفائت.