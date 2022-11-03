البابا فرنسيس يصل إلى البحرين في أول زيارة للمملكة الخليجية

وصل البابا فرنسيس عصر الخميس الى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وهي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.

وصلت طائرة البابا الى قاعدة الصخير الجوية في منطقة العوالي في جنوب البحرين عند الساعة 16,40 بالتوقيت المحلي (13,40 ت غ)، حيث يقع القصر الملكي الذي من المقرر أن ينتقل اليه الحبر الأعظم حيث سيلقي كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين.