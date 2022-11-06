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رومانيا

العثور على جندي فرنسي ميتاً داخل غرفته في فندق برومانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال فعالية نظمت قرب "تمثال الأبطال الفرنسين" في رومانيا
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال فعالية نظمت قرب "تمثال الأبطال الفرنسين" في رومانيا   -   حقوق النشر  AP

عُثر على جندي فرنسي ميتاً داخل غرفته في فندق في بوخارست الأحد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة فرانس برس، علما أن فرنسا تدير عمليات لحلف شمال الأطلسي في رومانيا.

وذكر المصدر أن عاملة تنظيف في الفندق عثرت على الجثة وفتح تحقيق في الحادث.

ونقل الإعلام المحلي عن مصادر في الشرطة أن الجندي البالغ من العمر 41 عاماً دخل إلى الفندق الخميس مع جنود فرنسيين آخرين وكان يخطط للبقاء حتى الثالث من كانون الثاني/يناير.

وقالت مواقع إخبارية فرنسية بينها "لو بوان" و"لا ديباش" وغيرهما إن الجندي عثر عليه في غرفته ممداً على الأرض وقد غرز مقصّ في عنقه، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن غرفته تعرضت لاقتحام.  

ولم تعط السلطات الفرنسية مزيداً من المعلومات في هذا الشأن. 

وتنشر فرنسا مئات الجنود في رومانيا إلى جانب وحدات بلجيكية وهولندية كجزء من مهمة حلف شمال الأطلسي التي أُطلقت رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستضاعف عدد الجنود الفرنسيين في تشرين الثاني/نوفمبر لتعزيز الدفاعات في خاصرة الحلف الشرقية.