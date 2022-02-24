طائرات حربية من طراز إف-35 أمريكية تهبط في رومانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين من طراز إف-35 هبطتا في قاعدة جوية رومانية يوم الخميس. وستجري الطائرتان التابعتان لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا تدريبات وستنفذا مهمات مع الجيش الروماني في الفترة المقبلة.

وأمر حلف شمال الأطلسي قادته العسكريين الخميس بتكثيف الاستعدادات للدفاع عن أراضي حلفائه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما وضع مئات الطائرات الحربية والسفن في حالة تأهب مع الموافقة على زيادة عدد القوات في جناحه الشرقي.

وأوكرانيا شريكة لحلف شمال الأطلسي لكنها ليست عضوا فيه.