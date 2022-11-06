شاهد: تحطم طائرة ركاب في بحيرة فكتوريا بتنزانيا

تحطمت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية، في بحيرة فكتوريا بتنزانيا في ساعة مبكرة الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا بشمال غرب البلاد، على ما أعلنت الشرطة مؤكدة بدء عملية إنقاذ.

وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغالي في تصريحات صحافية في مطار بوكوبا "تعرضت طائرة تابعة لخطوط بريسيجن لحادث... تحطمت في المياه على بعد قرابة 100 متر عن المطار".

ولم ترد معلومات فورية عن عدد الركاب الذي كانوا على متن الطائرة، لكن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن قرابة 49 شخصا كانوا على متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، متوجهة إلى المدينة المطلة على البحيرة.

وأكد قائد الشرطة أن "الوضع تحت السيطرة وفرق الأمن تبذل كل جهدها لإنقاذ الناس".

وأصدرت خطوط بريسيجن، أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا مقتضبا أكدت فيه وقوع الحادث.

وقالت الخطوط "أُرسل فريق الإنقاذ إلى المكان وستُنشر مزيد من المعلومات خلال ساعتين".

ويأتي الحادث بعد خمس سنوات على مصرع 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة تقوم برحلات السفاري، في شمال تنزانيا.