انتشال رجل على قيد الحياة بعد يومين من غرق عبارة في تنزانيا

أنقذ غواصون رجلا أمس السبت (22 سبتمبر أيلول) خلال البحث عن ناجين بين حطام عبّارة تنزانية، كانت مُكتظة بالركاب وانقلبت في بحيرة فيكتوريا يوم الخميس (20 سبتمبر/ أيلول) في حادث أدى إلى وفاة 223 شخصا.
ولا زال مزيد من الجثث يطفو على سطح الماء جراء غرق العبارة التي أفادت التقديرات الأولية بأنها كانت تقل أكثر من 300 شخص. واستأنف أربعة غواصين من البحرية عمليات البحث في وقت مبكر من أمس السبت داخل العبّارة (إم.في نيريري)، بعد سماع أصوات دلّت على وجود أشخاص قد يكونون أحياء.
وقال شاهد من رويترز إنهم سحبوا الناجي من بين حطام العبّارة المنكوبة ونُقل إلى المستشفى بسرعة. ولم تُعرف حالته على الفور. وأمر رئيس تنزانيا جون ماجوفولي يوم الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول) بإلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث.
وبكى أقارب الضحايا وهم يقفون على الشاطئ في انتظار معرفة مصير ذويهم. ووضعت نعوش في مكان قريب انتظارا لوصول جثث من العبَارة التي انقلبت على بعد أمتار من الشاطئ. وانقلبت العبّارة مساء الخميس على بعد أمتار قليلة من رصيف الميناء في أوكيروي، كبرى جزر البحيرة.
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