شاهد: انهيار مبنى تجاري من ثلاثة طوابق في بغداد اثر اندلاع حريق فيه

انهار مبنى تجاري مكون من ثلاثة طوابق في العاصمة العراقية بغداد، إثر اندلاع حريق نشب فيه وتسبب في إصابة أكثر من عشرين شخصا بجروح، من بينهم عناصر إطفاء ومدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، بحسب السلطات، حيث قال مدير الدفاع المدني لدائرة الرصافة اللواء قصي يونس، غن 28 شخصا جرحوا.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي نشروا لقطات للمبنى المحترق، قائلين إنه جد في منطقة الوزيرية في العاصمة.

ولم يعرف سبب اندلاع الحريق، فيما قال اللواء قصي يونس إن مواد قابلة للاشتعال مثل العطور كانت مخزنة في مستودعات للمبنى. الذي انهار بالكامل في وقت متأخر من مساء الأحد، بسبب النيران التي أتت عليه.