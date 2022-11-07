رجل أعمال مقرب من بوتين يقر ب"تدخلات" في الانتخابات الأميركية

أقر رجال الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيفغيني بريغوجين الاثنين بحصول "تدخل" في الانتخابات الأميركية وذلك عشية انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة حيث ان موسكو متهمة منذ سنوات بالتدخل.

وقال بريغوجين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لشركته كونكورد، "لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا". وبريغوجين يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره المفترض في تدخلات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.