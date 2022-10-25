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روسيا
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الكرملين: ليس لدى روسيا أية آمال بتحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تعيين سوناك رئيساً للوزراء

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بقلم:  يورونيوز
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف   -   حقوق النشر  Pavel Golovkin/AP.

قال الكرملين اليوم، الثلاثاء، إن روسيا ليس لديها "أي أمل" بتحسن العلاقات مع المملكة المتحدة بعد تسمية ريشي سوناك لرئاسة الوزراء. 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "لا نرى أية بوادر وأية أسس وليس لدينا أية آمال في تحسن إيجابي للعلاقات في المستقبل القريب".

وأصبح سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ قرنين بعدما خلف ليز تراس في المنصب يوم الثلاثاء.

وتعد بريطانيا واحدة من أكثر دول الغرب الداعمة لكييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. 

وسوناك هو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا منذ ذلك الحين.

وأبدى المسؤولون الروس ارتياحهم لرحيل تراس وسلفها بوريس جونسون. وقالوا مرارا إنهم لا يرون أي احتمال لتحسن العلاقات بين لندن وموسكو، بغض النظر عمن يشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.