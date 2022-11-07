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المملكة العربية السعودية

تحطم طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة
صورة   -   حقوق النشر  رويترز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع إف-15 إس سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية يوم الأحد.

ونسبت الوكالة إلى العميد تركي المالكي قوله في بيان إن الطاقم الجوي المكون من ضابطين نجا بعد استخدام كرسي النجاة، كما لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وأضاف البيان بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

المصادر الإضافية • رويترز