شاهد: حريق يأتي على مبنى يضم 35 طابقا في دبي

نشب حريق في مبنى قريب من برج خليفة في دبي وهو أعلى برج في العالم. واندلع الحريق في المبنى الذي يضم 35 طابقا صباح الإثنين، حيث تدخلت فرق الإطفاء لإخماده.

ولم تعرف على الفور إذا كانت هناك إصابات في صفوف الأشخاص، جراء الحريق الذي خلف آثارا سوداء على المبنى الذي هو عبارة عن سلسلة من العمارات الشاهقة، تعرف باسم "بولفار وولك" التابعة لشركة إعمار العمومية للمقاولات.

ولم تعلق الشركة على الحادث على الفور، وبدورها لم تعلق شرطة دبي والدفاع المدني على ذلك. ومن جديد أحيت سلسلة من الحرائق في تلك المباني الشاهقة في دبي خلال السنوات الأخيرة التساؤلات، بشأن سلامة الغشاء الذي يكسو جدران تلك المباني والمواد المستعملة في البلاد.

وقد نشر مستخدمون للإنترنت مشهدا للحريق الذي وقع خلال ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الإثنين.

وكان اندلع حريق في "ذي أدرس"، أحد أفخم الفنادق والإقامات في منطقة "داون تاون" قرب برج خليفة في المدينة، وذلك قبل نحو سبع سنوات، وتحديدا عشية رأس السنة الميلادية في 2015.