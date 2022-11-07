بريكسيت: المملكة المتحدة تطالب بالوصول إلى برامج البحث العلمي الأوروبية

من المقرر أن يدعو وزيرالشؤون الأوروبية في المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي اليوم إلى إعادة تمكين العلماء البريطانيين من المشاركة في البرامج العلمية للاتحاد الأوروبي.

تقول لندن إن المشاركة في "هورايزن يوروب" (Horizon Europe) برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي، والمنظم النووي Euratom، ومجموعة مراقبة الأقمار الصناعية Copernicus قد تم تحديدها في اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن تم استبعاد المملكة المتحدة.

وتعتبر حكومة المملكة المتحدة أن هذا التأخير يعد انتهاكاً لاتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيجتمع وزير أوروبا ليو دوشيرتي مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في جمعية الشراكة البرلمانية، وهي منتدى للبرلمانات البريطانية والأوروبية لتبادل وجهات النظر حول الشراكة ومراقبة تنفيذ الصفقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيقول دوشيرتي : "ستكون مشاركة المملكة المتحدة مربحة للجانبين للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لكن المملكة المتحدة لا يمكنها الانتظار لفترة أطول"، "إن نهج الاتحاد الأوروبي يسبب حالة من عدم اليقين لا تطاق لمجتمعاتنا البحثية والتجارية."

وبالرغم من هذه الخلالفات، فمن المقرر أن يشيد دوشيرتي بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي منتصف أغسطس/آب، رفعت المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب هذه القضية، متهمة إياه بتجميد المؤسسات البريطانية من برامج البحث العلمي بسبب الخلاف حول أيرلندا الشمالية.

يبقي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالي أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي لتجنب عودة الحدود الصلبة مع جمهورية أيرلندا.

لكن حكومة المحافظين البريطانية مارست ضغوطاً على بروكسل لمراجعة البروتوكول وأصدرت تشريعا قد يقوضه، هذه الخطوة تهدد بتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.