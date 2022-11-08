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الضفة الغربية

شاهد: الفيضانات تغمر شوارع قطاع غزة بعد هطول أمطار غزيرة

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بقلم:  يورونيوز
شهدت غزة هطول أمطار غزيرة تسبب بسيول وفيضانات اجتاحت بعض شوارع المدينة
شهدت غزة هطول أمطار غزيرة تسبب بسيول وفيضانات اجتاحت بعض شوارع المدينة   -   حقوق النشر  أ ف ب

شهد قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة جراء منخفض جوي ضرب المنطقة، وأسفرت عن حدوث فيضانات واسعة النطاق وأدت إلى إغلاق طرق رئيسية في القطاع المحاصر.

وغمرت مياه الفيضانات، الشوارع والبيوت وعملت فرق الإغاثة على إخراج العالقين داخل سياراتهم وإجلاء المواطنين المتضررين من سوء الأحوال الجوية من منازلهم.

وأظهرت مشاهد مصورة حجم الأضرار التي لحقت في الساعات الأخيرة الماضية بمتاجر وأكشاك في القطاع.

يقول طارق أبو سيدو، صاحب أحد المتاجر "جئت وفتحت المحل ووجدت صناديق الأحذية غارقة بالمياه ومتضررة".

وتساءل أبو سيدو "من سيعوضني، مستقبلي ضاع الآن، من سيشتري هذه الأحذية؟ لن يشتريها أحد، فهي تالفة".

بدوره، قال أبو رامي، أحد سكان القطاع "أمطرت قليلا فغمرت المياه جميع شوارع القطاع، أين البلدية لتنظيف مصارف الأمطار؟ لا أعرف ماذا تفعل البلديات... نواجه هذه المشكلة كل عام... أغلقت جميع الطرقات ولا زلنا لا نجد سيارة.. لم نتمكن من عبور الشارع".

ومنذ أكثر من عشرين عامًا يعيش سكان القطاع نفس المأساة كلما حل فصل الشتاء.