قتيل ومفقودان جراء فيضانات ضربت جزيرة كريت اليونانية

عثر على شخص قضى بينما ما زال اثنان في عداد المفقودين السبت بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في جزيرة كريت اليونانية، وفق ما أفاد عناصر جهاز الطوارئ.

وعلق الضحية، وهو رجل في الخمسينات من العمر، داخل سيارته بينما بدأت الأمطار تهطل في الجزيرة الواقعة في جنوب اليونان.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تلقت 453 اتصالاً خلال ساعة فقط صباح السبت، مؤكدةً أن امرأة أصيبت بجروح طفيفة عندما علقت بدورها داخل سيارة.

وما زالت تسع مركبات حاصرتها المياه بانتظار عمليات الإنقاذ.

وأنقذ عناصر جهاز الطوارئ ثمانية سياح وحارسة أمن علقوا في متحف الآثار في بلدة سيتيا السياحية.

وأُغلقت كل مداخل أماكن التنزه الشهيرة أمام السياح حتى إشعار آخر.

وأفاد رئيس بلدية سيتيا قناة "سكاي تي في" أن "الوضع خارج عن السيطرة وظواهر (الطقس) في المنطقة استثنائية".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.

وحض المسؤول الرفيع في منطقة إيراكليو، نيكوس سيريغوناكيس السكان على الحد من تحركاتهم. وقال "إنه يوم صعب".

وأكدت أجهزة الطوارئ أنها في حالة تعبئة، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر الأحد في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.

ويفيد علماء بأن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم أحوال الطقس الصعبة مثل موجات الحر والجفاف التي شهدتها بلدان عدة، ويحذرون من أن هذه الظروف ستصبح أكثر تكرارا وشدة.