قمر الدم.. فيديو وصور مذهلة لآخر خسوف كلي للقمر لعام 2022

شاهد: خسوف كلي للقمر في أمريكا الشمالية وشرق آسيا

يترقب عشاق الطبيعة وهواة الظواهر الفلكية في أمريكا الشمالية وشرق آسيا لحظات مثيرة من عملية الخسوف الكلي للقمر والذي يعدّ الخسوف الثاني والأخير للقمر هذا العام.

عشاق الظواهر الفلكية يوثقون الخسوف AP Photo

وستتم مشاهدة الخسوف بشكل واضح حيث ستكون السماء صافية. وسيكون الخسوف مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية خلال ساعات الفجر، مع مشاهدة رئيسية في المناطق الغربية وعبر أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس. وسوف تستمر المرحلة الكلية للخسوف حوالي ساعة ونصف الساعة ويستغرق "العرض" بأكمله حوالي ست ساعات من البداية إلى النهاية.

صورة من خسوف القمر AP Photo

ويحدث خسوف القمر عندما تتراص الشمس مع الأرض والقمر، بحيث يدخل القمر في منطقة ظل الأرض. ولكن أثناء الخسوف الكلي يقع القمر بأكمله بالجزء الأكثر قتامة من ظل الأرض ويطلق عليه قمر الدم أو القمر النحاسي.

وحسب وكالة "ناسا" سيمر القمر لحوالى 90 دقيقة في الجزء الأكثر قتامة من ظل الأرض. وهو ما سيسمح للسكان في شرق آسيا وأستراليا والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية من مشاهدة جزء على الأقل من خسوف القمر الذي سيبدأ من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش. وسوف تكون ذروة الخسوف، حيث سيبدو القمر مغطى بشكل كلي بظل الأرض ابتداء من العاشرة والربع إلى غاية الحادية وثلاث وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش.

صورة لعملية الخسوف AP Photo

يحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي، ما يلقي بظلال الأرض على القمر، أما اللون البرتقالي المحمر فيحدث نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض. عملية الخسوف الكلي المقبلة للقمر ستكون في مارس-آذار 2025، ولكن ستكون هناك عدة عمليات للخسوف الجزئي قبل هذا التاريخ.