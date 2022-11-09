سرب من الطيور المهاجرة يعطل رحلة للخطوط اليمنية لساعات

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية إن رحلة تابعة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان تأخرت في الإقلاع لساعات يوم الأربعاء بسبب دخول سرب من الطيور في أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن.

وذكرت الشركة في بيان مساء الأربعاء أن الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن استعدادا للإقلاع إلى مطار صنعاء ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن، حيث دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، مما أدى لإلغاء عملية الإقلاع.

وأضافت أن عملية إصلاح الضرر استغرقت خمس ساعات، حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك من عدن إلى صنعاء الساعة الثانية ظهرا، وانطلقت بعد ذلك متجهة إلى الأردن في الرابعة عصرا.

ورغم انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر في اليمن، في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، إلا أن الرحلات الجوية التجارية مازالت مستمرة من صنعاء إلى عمّان.

وأجبرت الأوضاع الأمنية شركة الطيران اليمنية على تقليص وجهاتها الخارجية لتنحصر فقط على الوجهات التي يسافر إليها المواطنون اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج.

ومن أهم الوجهات التي تسافر إليها الخطوط اليمنية حاليا القاهرة وعمان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.