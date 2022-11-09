شاهد: تسرب لمياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ

اضطر الحضور بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في منتجع شرم الشيخ في مصر إلى القفز لتجاوز مياه الصرف الصحي التي تسربت بشكل جزئي يوم الأربعاء، في إحدى مخارج موقع انعقاد المؤتمر.

وشوهد عمال وهم يصلحون التسرب بشبكة الصرف الصحي وينظفون مخرج المنطقة الزرقاء بموقع إقامة فعاليات واجتماعات المؤتمر.

والمنطقة الزرقاء تعتبر الجزء اللوجستي للمؤتمر، حيث تضم قاعة المؤتمرات وفيها المركز الإعلامي للمؤتمر وقاعة المعلومات وإصدار التصاريح.