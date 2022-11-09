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مصر

شاهد: تسرب لمياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ

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بقلم:  يورونيوز
مياه الصرف الصحي تتسرب في مكان رئيسي بمكان انعقاد قمة المناخ، شرم الشيخ - مصر 09/11/2022
مياه الصرف الصحي تتسرب في مكان رئيسي بمكان انعقاد قمة المناخ، شرم الشيخ - مصر 09/11/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

اضطر الحضور بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في منتجع شرم الشيخ في مصر إلى القفز لتجاوز مياه الصرف الصحي التي تسربت بشكل جزئي يوم الأربعاء، في إحدى مخارج موقع انعقاد المؤتمر.

وشوهد عمال وهم يصلحون التسرب بشبكة الصرف الصحي وينظفون مخرج المنطقة الزرقاء بموقع إقامة فعاليات واجتماعات المؤتمر.

والمنطقة الزرقاء تعتبر الجزء اللوجستي للمؤتمر، حيث تضم قاعة المؤتمرات وفيها المركز الإعلامي للمؤتمر وقاعة المعلومات وإصدار التصاريح.

المصادر الإضافية • أ ب