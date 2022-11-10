غياب فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين في بالي

قال مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز يوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وأوضح جودي ماهاردي، المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيمثل بوتين. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي في أحد الاجتماعات عن بعد.

كذلك أكدت السفارة الروسية في جاكرتا من جهتها لوكالة فرانس برس الخميس، أن الرئيس بوتين لن يتوجه إلى جزيرة بالي الاندونيسية لحضور القمة. وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة: "أستطيع أن أؤكد أن (وزير الخارجية) سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين...برنامج الرئيس بوتين ما زال قيد الإعداد وقد يشارك بشكل افتراضي".

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الغموض بشأن مشاركة الرئيس الروسي، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تنظمها إندونيسيا في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وواجهت اندونيسيا ضغوطا كبيرة من الغرب لاستبعاد روسيا من القمة ردا على غزو أوكرانيا، لكنها قاومت هذه الضغوطات مؤكدة أن الدولة المضيفة للقمة يجب أن تلتزم الحياد.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن روسيا مرحب بها في القمة، التي يخشى أن يطغى عليها تصاعد "مقلق جدا" في التوترات الدولية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله :"لا يُقصد من مجموعة العشرين أن تكون منتدى سياسيا. من المفترض أن تدور حول الاقتصاد والتنمية". كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يشارك إذا شارك فيها بوتين. ومن المتوقع أن ينضم زيلينسكي بشكل افتراضي.

ومن المقرر أن يحضر عدد من قادة العالم الآخرين القمة التي تبدأ في 15 نوفمبر تشرين الثاني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.