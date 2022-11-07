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مصر

شاهد | السيسي يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي   -   حقوق النشر  AP/Darko Vojinovic

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين إلى وقف الحرب في أوكرانيا. 

وقد أدلى الرئيس المصري بهذا التصريح في أول يوم كامل من أهم قمة هذا العام حول تغير المناخ، والمعروفة باسم COP27، والتي تعقد في شرم الشيخ.

ووصف السيسي الحرب بأنها "أزمة كبيرة" "يشهدها العالم بأسره وتؤثر على دول كثيرة إن لم يكن كلها".

في القمة، كانت هناك دعوات عاجلة من قبل القادة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وتصبح الظواهر المناخية القاسية أكثر تواتراً وتدميراً.

وقال السيسي في كلمته إن "تحدي التغير المناخي لن يتراجع أو يتوقف بدون تدخلنا".