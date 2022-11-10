نتنياهو يقول إن محمد بن زايد وجه له دعوة لزيارة الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي فاز بانتخابات الأسبوع الماضي وأصبح في طريقه لولاية جديدة، إنه تحدث يوم الخميس إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب نتنياهو على تويتر "لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية".

وكان نتنياهو قد أقام علاقات رسمية مع أبوظبي عندما كان رئيسا للوزراء في عام 2020.

وهنأ بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفيّ الخميس زعيم حزب الليكود بفوزه في الانتخابات، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق.

وفاز نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية يمينية (64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست)، ويستعدّ لتشكيل حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أن "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اتصل ببنيامين نتانياهو وهنأه بفوزه" في الانتخابات.

وأضاف البيان "أن نتنياهو وعد الشيخ محمد بن زايد بأن العلاقات بين البلدين ستزدهر أكثر بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصل إليه الطرفان".

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في 2020 في إطار سلسلة من الاتفاقات تمت برعاية أميركية بين دول عربية والدولة العبرية. وقد حذت حذوها البحرين والمغرب في حين وافق السودان كذلك على تطبيع علاقته مع الدولة العبرية في 2021.

وأبرمت هذه الاتفاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشكلت خروجا عن التوافق العربي الذي يقوم على ربط إقامة علاقات مع إسرائيل بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وفي أيلول/سبتمبر، زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إسرائيل في الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين بلاده والدولة العبرية وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

في آذار/مارس، توجه الوزير الإماراتي إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الإسرائيلي والأميركي والمغربي والبحريني في لقاء غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية وكان الهدف منه تعزيز التعاون بين بلدانهم.

وفي أيار/مايو، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا للتبادل الحر هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية وبلد عربي.