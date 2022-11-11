دعوات لترديد اسم مهسا أميني خلال مباريات منتخب إيران بكأس العالم

دعا ناشطون حقوقيون مشجعي كرة القدم إلى ترديد اسم الشابة مهسا أميني خلال المباريات التي سيشارك فيها الفريق الإيراني في مونديال 2022 في قطر.

تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

وغردت نيجين شيراغاي، الناشطة النسوية الخميس على تويتر دعوتها لجمهور مباريات كرة القدم في قطر المشاركة في الحدث.

وكتبت مسيح علي نجاد، الناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك، على تويتر "ساعدونا في تخليد ذكرى مهسا أميني ومحاربة هذا النظام الوحشي".

أسفرت الحملة على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 41 طفلا و24 امرأة، وفقا لإحصاء أصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.

وتبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وعبّر العديد من الرياضيين الايرانيين عن دعمهم للاحتجاجات، ما تسبب في مواجهة بعضهم مشكلات مع السلطات.

ونهاية أيلول/سبتمبر، تم توقيف لاعب كرة القدم الدولي الإيراني السابق حسين مناحي بعدما عبر عن دعمه للتظاهرات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على الانترنت، رفض المنتخب الايراني، باستثناء لاعبَين، غناء النشيد الوطني الخميس قبل خوض مباراة ودية مع فريق نيكاراغوا في طهران.

من المقرر أن ينطلق مونديال 2022 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر. وستواجه ايران انكلترا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وويلز في 25 تشرين الثاني/نوفمبر والولايات المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.