بقلم: Euronews
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الكرة الذهبية: الأرجنتيني ميسي يتوج أفضل لاعب للمرة الثامنة في مسيرته
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعداً في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً أصلاً عن لائحة المرشحين الثلاثين.
وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيمة لكنه اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني للدفاع عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، بعدما نجح أخيراً في قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.
في ما يأتي الجوائز التي وزعت الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):
- أفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي وحالياً إنتر ميامي الأميركي)
- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)
- جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر: الإنكليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني وحالياً ريال مدريد الإسباني)
- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى: الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)
- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنكليزي)
- نادي العام عند الرجال: مانشستر سيتي الإنكليزي
- نادي العام عند السيدات: برشلونة الإسباني
- جائزة سقراط للانخراط المجتمعي والخيري: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)