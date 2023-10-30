بقلم: Euronews

الكرة الذهبية: الأرجنتيني ميسي يتوج أفضل لاعب للمرة الثامنة في مسيرته

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعداً في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً أصلاً عن لائحة المرشحين الثلاثين.

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيمة لكنه اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني للدفاع عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، بعدما نجح أخيراً في قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

في ما يأتي الجوائز التي وزعت الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):