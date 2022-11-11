شاهد: وصول أول فندق عائم إلى قطر

وصل أول فندق من بين ثلاثة فنادق عائمة تستوعب المشجعين خلال كأس العالم إلى قطر الخميس حيث رست السفينة "وورلد يوروبا" المصممة لهذا الغرض في ميناء الدوحة القديم قبل الافتتاح الرسمي يوم الأحد.

ويبلغ عرض السفينة السياحية المكونة من 22 طابقًا، والتي يمكنها استيعاب 6700 شخص، 47 مترًا مع 2626 غرفة بينما تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف متر مربع. وتعد سفينة "وورلد يوروبا" الأولى من بين ثلاثة فنادق على شكل قوارب ترسو في قطر، ومن المقرر أن يصل الفندق الثاني يوم الاثنين المقبل.

وأوضح عمر الجابر، المدير التنفيذي لقطاع الإقامة باللجنة العليا أن "الباخرة حل مستدام لاستضافة المشجعين خلال البطولة حيث لا نقدم عقارات إضافية بعد البطولة، ما قد يؤثر على السوق المحلية. والمهم أن هذه السفينة تعمل بالغاز الطبيعي، وهذا أمر يحافظ على حماية البيئة أثناء وجودها هنا". وأكد الجابر: "أهم حدث رئيسي هو توفير سكن يلبي رغبات الجمهور، وهناك أيضا فنادق وقرى للجماهير. وميزة السفينة أنه لا يوجد الكثير من العقارات خلال فترة البطولة كي نحافظ على سوق العقارات بدلاً من بناء عقارات إضافية".

وتواكب سفينة "وورلد أوروبا" أحدث المعايير على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة، ويتوقع أن تعيد رسم ملامح مستقبل سفن الرحلات البحرية بتجربتها المليئة بالخيارات الترفيهية المتنوعة حيث تضم 33 مطعمًا وقاعة وتقدم عروضا بثلاثة مواقع مختلفة، فهناك عوامل جذب على غرار أطول منزلق جاف في البحر وسيارات التصادم وقاعة ديسكو وأكاديمية الطائرات بدون طيار، وكذلك نادي اليخوت الذي يعتبر الأكبر.

ويحتوي الفندق العائم على فضاء مخصص للأطفال كما يُوفر 7 مسابح. وتعدّ "وورلد يوربا" أول سفينة في أسطول سفن "إم إس سي كروزس" تعمل بالغاز الطبيعي المسال، الذي يظلّ أنظف أنواع الوقود في العالم ويلعب دورا هاما في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الشحن البحري.