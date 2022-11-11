ماذا يعني انسحاب الجيش الروسي من خيرسون؟

ترك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهمة إعلام الشعب الروسي بالانسحاب من مدينة خيرسون الجنوبية لقادته العسكريين، تماماً كما حصل بعد الانسحاب العسكري من منطقة خاركيف، في شمال شرق أوكرانيا.

تقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، وتوفر لموسكو رابطاً، من خلال جسر بري، مع شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014. إن استعادة كييف السيطرة على مساحات شاسعة من منطقة خيرسون، في حال حصل، سيؤدي حرمان موسكو من هذا الممر البري. وسيعني ذلك أيضاً اقتراب المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى من القرم، التي تعتبرها موسكو ذات أهمية حيوية لمصالحها.

ستتعرض إمدادات المياه العذبة لشبه جزيرة القرم للخطر أيضاً إذا استعادت أوكرانيا المنطقة بكاملها.فعندما استولت روسيا على أجزاء من منطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة إلى الشرق، تحركت على الفور لفتح القناة. وتحتاج روسيا لهذه المياه من أجل السكان المحليين والمنشآت العسكرية العديدة ولري الأراضي القاحلة في شبه الجزيرة.