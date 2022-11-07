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أوكرانيا

أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في التيار الكهربائي ولهجمات جديدة على البنية التحتية

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بقلم:  يورونيوز
Andrew Kravchenko
Andrew Kravchenko   -   حقوق النشر  Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها "الشرسة" المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا وإنها تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك".

ومضى قائلا إنه يعتقد أن روسيا "تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول".

06:19

زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها "الشرسة" المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا وإنها تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك".

ومضى قائلا إنه يعتقد أن روسيا "تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول".

06:17

06:17

أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في التيار الكهربائي ولهجمات جديدة على البنية التحتية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بعد أن حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة.

قال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة في صفحته على فيسبوك، إن البلاد تواجه عجزا بنسبة 32 بالمئة في إمدادات الكهرباء المتوقعة يوم الاثنين.

ووصف الأمر بالقوة القاهرة.

في الوقت نفسه، نبهت سلطات الطاقة الوطنية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، ولكنها أشارت أيضا إلى احتمال تطبيق المزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى ست مناطق أخرى في البلاد.

جاءت التحذيرات في أعقاب تصريحات أدلى بها فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف حث فيها السكان على "التفكير في كل شيء" بما في ذلك السيناريو الأسوأ حيث تفقد العاصمة إمدادات الكهرباء والمياه.

المصادر الإضافية • وكالات