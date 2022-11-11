قمة آسيان: "اتفاق مبدئي" على ضم تيمور الشرقية الى رابطة دول جنوب شرق آسيا

توصل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الى اتفاق مبدئي على انضمام تيمور الشرقية الى المنظمة الإقليمية كما أعلنوا الجمعة خلال قمتهم السنوية في بنوم بنه.

أصبحت هذه الدولة التي تعد 1,3 مليون نسمة وكانت مستعمرة برتغالية سابقة ضمتها جاكرتا عام 1975، مستقلة في 2002 بعد 24 عاما من الاحتلال الاندونيسي.

ويمكن أن يتم انضمامها الرسمي خلال القمة المقبلة في اندونيسيا التي ستتولى الرئاسة الدورية لهذا التكتل الاقليمي.

في الانتظار نالت ديلي وضع مراقب يتيح لها المشاركة في كل اجتماعات آسيان.

وكانت أحدث دولة في جنوب شرق آسيا طلبت الانضمام الى الرابطة في 2011.

وكان آخر توسيع لاسيان التي تضم عشرة أعضاء جرى في 1999 مع انضمام كمبوديا