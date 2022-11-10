مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل (النيابة)

توفي شرطي متأثرًا بجروحه بعدما تعرّض لهجوم بسكين مساء الخميس في بروكسل، وفق ما أعلنت نيابة العاصمة البلجيكية لوكالة الأنباء المحلية "بيلجا".

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن هناك "اشتباهًا" بوجود دافع "إرهابي" لكن على المحققين أن يجمعوا العناصر لتأكيد ذلك. وأُصيب المشتبه به بجروح ونُقل إلى المستشفى.

وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق يقوده في هذه المرحلة مكتب المدعي العام في بروكسل وليس مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي المختص في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.

وقع الهجوم حوالى الساعة 19,15 (18,15 ت غ) في حي لاغار دو نور بمنطقة شيربيك في بروكسل.

ولسبب لم يتضح بعد، هاجم رجل مسلح بسكين دورية من شرطيين ووجه لهما طعنات.

وطلب الأخيران تعزيزات واستخدم شرطي من دورية أخرى سلاحه الناري "لتحييد المعتدي"، بحسب وكالة "بيلجا".

ووفق عدد من وسائل الإعلام، أصيب المشتبه به بطلقات نارية في الساقين والبطن، ونقل إلى المستشفى مع عنصري الشرطة المصابين، وقد أصيب الشرطي الراحل بجروح في رقبته.