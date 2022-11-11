مهاجم الشرطي الذي قتل طعنا معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب في بروكسل

بروكسل معتقل سابق في جرائم القانون العام، وكان على لوائح هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي.

وقال المصدر نفسه إن المشتبه به الذي قدم على أنه "ياسين م. من مواليد العام 1990 في بروكسل"، صرخ "الله أكبر" أثناء مهاجمته بسكين اثنين من ضباط الشرطة في سيارتهما المتوقفة عند إشارة حمراء.

المهاجم كان في مستشفى للرعاية النفسية

وأصيب أحد الشرطيين ويدعى توماس م. والبالغ 29 عاماً، في رقبته وتوفي متأثراً بجروحه، بينما أصيب الآخر في ذراعه اليمنى وخضع لعملية جراحية في الليلة نفسها ووضعه ليس خطراً، وفق ما أكد المدعي العام الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي.

وأصيب المهاجم "بالرصاص" خلال تدخل دورية أخرى للشرطة طُلِبت للدعم، ويعالج في المستشفى.

وقع الهجوم الخميس نحو الساعة السابعة والربع مساء في منطقة شايربيك في بروكسل، في حي محطة قطار الشمال.

ويبحث التحقيق في سوابق نفسية محتملة للمشتبه به.

وقال المدعي العام في بروكسل، تيم دو وولف، إن ياسين م. حضر صباح الخميس إلى مركز شرطة في بروكسل و"أدلى بمواقف غير متماسكة".

وأضاف: "كان يتحدث عن الكراهية ضد الشرطة وطلب الرعاية النفسية".

وقال "بناءً على طلب القاضي المناوب"، نقل عناصر في الشرطة، المشتبه به، إلى غرفة الطوارئ النفسية في أحد مستشفيات بروكسل، ولكن دون حرمانه من الحرية لأنه لا يستوفي المعايير القانونية للحبس الإجباري. وأضاف "كان متطوعا".

وأفاد الادعاء بأن دورية الشرطة غادرت المستشفى بعد التأكد من أن ياسين م. يتلقى الرعاية من ممرضين.

وأضاف مكتب المدعي العام في بروكسل "في وقت لاحق، اتصلت الشرطة بالمستشفى للتأكد من أن الشخص تحت المراقبة. واتضح أنه غادر المستشفى".

وسُجن ياسين م. "بين 2013 و2019" في "جرائم على صلة بالحق العام"، وهو "مدرج على قائمة وضعتها أوكام" لمتطرفين يعتبرون خطرين.