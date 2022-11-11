تركيا: العثور على جثث 5 أفغان قتلوا طعنا في أنقرة

عثِر على جثث خمسة أفغان قُتِلوا طعنًا في شقّة بالعاصمة التركيّة أنقرة الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلّية. وأفادت قناة تي آر تي التلفزيونيّة الحكوميّة التركيّة بأنّ الجثث كانت ملقاة منذ أيّام عدّة داخل الشقّة الواقعة في منطقة ألتنداغ شمالي شرق أنقرة. ولم يُحدّد المحقّقون حتّى الآن أيّ دوافع لهذه الجريمة.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الشرطة تمكنت من العثور على جثث الضحايا بعيد اتصال أفراد من ذويهم بالسلطات حيث أفادوا بفقدانهم، وأوضح مكتب المدعي العام في أنقرة بأن التحقيق مستمر لتحديد هوية الضحايا وأسباب مقتلهم.

وتم الوصول إلى عنوان الجريمة في منطقة أورنيك في منطقة ألتينداغ عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس. ونشر مكتب والي أنقرة تغريدة قال فيها إن التحقيق يجري للكشف عن ملابسات الجريمة مشيرا إلى أن الأفغان الخمسة لقوا مصرعهم على ما يبدو، متأثرين بطعنات سكين قبل نحو أسبوع.

وتشهد تركيا توافدا لمئات اللاجئين الأفغان عن طريق إيران منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول في أغسطس-آب للعام الماضي.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام تركيّة عناصر من الشرطة والطبّ الشرعي ينتشرون عند مدخل مبنى متعدّد الطبقات وخارجه. وكان فريق من الشرطة قد توجّه إلى مكان الواقعة في وقت سابق الخميس، بعد تلقّيه تنبيهًا من أشخاص فقدوا أقارب لهم.

وتعدّ المنطقة التي تمّ العثور فيها على الضحايا الأفغان إحدى المناطق الشعبية في العاصمة التركية والتي تشهد اكتظاظاً للاجئين من سوريين وأفغان. وشهدت العام الماضي أعمال عنف على إثر مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري، حيث أقدمت حشود من الغاضبين على تخريب محال ومنازل وسيارات السوريين في المنطقة. يعيش حوالى 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.