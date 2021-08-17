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تركيا

شاهد: تركيا تبني جداراً على طول حدودها مع إيران لوقف تدفق اللاجئين الفارين من أفغانستان

بقلم:  يورونيوز
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الجدار الذي تبنيه تركيا على حدودها مع إيران في مقاطعة فان لمنع تدفق اللاجئين الجدد، خاصة من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.
الجدار الذي تبنيه تركيا على حدودها مع إيران في مقاطعة فان لمنع تدفق اللاجئين الجدد، خاصة من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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تباشر تركيا عملية سريعة الوتيرة لبناء جدار فاصل على طول حدودها مع إيران لمنع تدفق اللاجئين الجدد، خاصة من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. يبلغ طول الجدار العازل 243 كيلومترا بارتفاع يقدر بـ 3 أمتار. وتم تدعيم 5 كيلومترات من الجدار في مقاطعة فان بالأسلاك الشائكة والخنادق.

انتهت أشغال البناء على حوالي 156 كيلومترا من الجدار في الوقت الراهن.

وتخشى تركيا، التي يسكنها حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب، من تدفق آخر للاجئين من أفغانستان.

في أخر تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في أفغانستان قال: "إن تركيا ستعمل مع باكستان للمساعدة في استقرار أفغانستان ومنع تدفق جديد من اللاجئين". وأضاف أردوغان أمام نظيره الباكستاني عارف علوي: "تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة من الأفغان الذين يمرون عبر إيران". وتابع "سنواصل الجهود لتمكين عودة الاستقرار في المنطقة بدءا بأفغانستان. وللقيام بذلك، يتعين علينا متابعة وتعزيز تعاوننا مع باكستان".

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تأتي سيطرة طالبان على كامل مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابول بعد انسحاب قوات الناتو عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في البلاد منذ حوالي 20 عاما.

المصادر الإضافية • أ ف ب