شاهد: قتيل وحوالى 50 جريحاً في تصادم بين حافلتين في تشيكيا

بقلم: يورونيوز

لقي سائق حافلة مصرعه وأصيب حوالى 50 شخصاً آخرين بجروح في حادث تصادم بين حافلتين على إحدى الطرق السريعة في جنوب جمهورية تشيكيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأكدت الشرطة التشيكية في تغريدة على تويتر إنّ "التقارير الأولية تشير إلى أنّ أحد السائقَين قضى على الفور، وهناك عشرات الجرحى في كلا الحافلتين".

وقع الحادث قبيل الساعة الثانية زوالا بالقرب من ثاني كبرى مدن البلاد "برنو" على طريق سريعة تربط هذه المدينة بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال حاكم المنطقة يان غروليتش للتلفزيون الرسمي إنّ إحدى الحافلتين كانت تقلّ ركّاباً أجانب، على الأرجح من الهند. وأضاف أنّ الحافلة الثانية كانت للنقل المشترك المنتظم بين المدن وتديرها شركة "فليكسبوس".

من ناحيته، قال المتحدّث باسم شرطة المنطقة ديفيد تشالوبكا إنّ السائق، الذي لقي مصرعه في الحادث، اصطدم بحافلته بمؤخر الحافلة الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام تشيكية عن أجهزة الإسعاف قولها إنّ نحو 50 شخصاً أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه الإصابات بالغة.

وكانت الحافلتان تقلان في المجموع حوالى 70 راكباً. وأعلنت فرق الإنقاذ أنّها أرسلت حوالى 26 طاقم إسعاف وثلاث طائرات هليكوبتر إلى مكان الحادث لإخلاء الجرحى.