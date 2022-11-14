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مصر

أسرة علاء عبد الفتاح تقول إنها تلقت رسالة تثبت أنه حي

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بقلم:  يورونيوز
الناشط المصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح.
الناشط المصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح.   -   حقوق النشر  رويترز

قالت شقيقة الناشط المصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح يوم الإثنين إن الأسرة تلقت رسالة من داخل السجن تمثل "إثباتا على أنه حي".

وأضافت شقيقته سناء سيف على تويتر "علاء حي.. يقول إنه بدأ يشرب الماء مجددا منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. "إنه بالتأكيد خط يده. أخيرا إثبات على أنه حي".

من جهته أكد محامي السجين السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والذي توقف عن شرب السوائل مع افتتاح قمة المناخ كوب27، الإثنين أن موكله يشرب المياه وهو في "حالة جيدة".

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وقال المحامي خالد علي نقلا عن رسالة كتبها موكله إلى عائلته إن عبد الفتاح "كتب ... أنه بخير ويخضع لمراقبة طبية" وبأنه "بدأ شرب" المياه السبت.

المصادر الإضافية • الوكالات