أكدت عائلة علاء عبد الفتاح أبرز سجين رأي في مصر، الخميس أن سلطات السجن أكدت لها أنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما امتنع عن تناول أي مأكولات أو مشروبات منذ الأحد الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.

وكتبت شقيقته منى سيف سلسلة تغريدات، قالت فيها إن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي، إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالوا (سلطات السجن) لها إن "علاء اتُخذت معه إجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

وتابعت سيف في تغريدة أخرى "محتاجين نطمن على علاء، محتاجين نفهم ايه التدخل الطبي اللي تم، محتاجين نفهم ايه حالة علاء اللي استدعت التدخل؟ محتاجين نفهم علاء واعي ومدرك ولا لأ؟ محتاجين علاء ما يبقاش تحت ايد دكاترة السجن اللي انكروا اضرابه وزوروا تقرير طبي لا هم ولا ادارة السجن ده يؤتمنوا على صحته".

وكتبت الصحفية رشا عزب في تغريدة نشرتها عبر تويتر وأرفقتها بصورة للاعتصام داخل نقابة الصحفيين دعما للناشط علاء عبد الفتاح: "اليوم الرابع من الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل نقابة الصحفيين دعما لمعركة سجين الرأي علاء عبدالفتاح الذى يصارع الموت من أجل الحرية. شكرا لدعم شيوخ المهنة الداعمين لخطوتنا وحضروا رغم حصار النقابة".

من جانبه، نشر خالد علي المحامي والسياسي المصري تغريدة عبر تويتر جاء فيها: "معلومة: علاء عبد الفتاح صدر ضده الحكم عشان عمل شير لبوست مكتوب فيه خبر عن سجين مات فى سجن العقرب ٢ من التعذيب.. والنيابة قالت هو مات فعلاً بس مش من التعذيب، وصدر الحكم ضد علاء بزعم نشره أخبار كاذبة وطلبنا صورة التحقيقات والقضية رفضوا تصويرها".

وقالت لبنى درويش: "علاء مش شبح، علاء بني آدم وطول الوقت بيعافر علشان يعبر عن اللي بيفكر فيه وبيحسه، يطلع جواب، مقالة، في شهور نص-الحرية القليلة ما يبطلش كتابة وكلام. كل جهد لحريته ده الوقت هدفه واحد، علاء ما يبقاش شبح ولا رمز".