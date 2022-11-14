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إندونيسيا

شاهد: الرئيس الإماراتي يدشن نسخة من مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا

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بقلم:  يورونيوز
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى إندونيسيا لحضور قمة دول مجموعة 20. 2022/11/14
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى إندونيسيا لحضور قمة دول مجموعة 20. 2022/11/14   -   حقوق النشر  Ajeng Dinar Ulfiana/AP

انضم رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل النهيان إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، لتدشين مسجد في إندونيسيا، التي وصلها الشيخ محمد بن زايد، لحضور قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد في بالي.

ومسجد الشيخ زايد في إندونيسيا هو هدية من الرئيس الإماراتي إلى نظيره الإندونيسي، وهو نسحة طبق الأصل لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. يستوعب المسجد عشرة آلاف مصل. 

المسجد الذي تم تدشينه هو أصغر حجما من المسجد الأصلي في الإمارات، الذي يمكن أن يستوعب عددا من المصلين يناهز الأربعين ألف مصل. وقد بني المسجد تجسيدا لرسالة السلام والتسامح التي يحملها الإسلام.

المصادر الإضافية • أ ب