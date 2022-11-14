English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العراق

قتيل وثمانية جرحى بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
العلم الكردي في وسط مدينة إربيل في العراق.
العلم الكردي في وسط مدينة إربيل في العراق.   -   حقوق النشر  أ ب

قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني أستهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في أقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما افادت مصادر رسمية الإثنين.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لفرانس برس "قتل شخص واصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمس صواريخ أستهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" يقع في محافظة أربيل. واكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص واصابة ثمانية بجروح جراء القصف.

كما أعلن طارق الحيدري رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، أن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، يوم الإثنين، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف الإثنين ما وصفتها بأنها "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وشن الحرس الثوري هجمات على قواعد المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في الإقليم الواقع بشمال العراق منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول.

viber

وتتهم إيران المسلحين الأكراد في شمال العراق بإثارة الاضطرابات التي تجتاح الجمهورية الإسلامية.

المصادر الإضافية • رويترز