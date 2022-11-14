قتيل وثمانية جرحى بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق

قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني أستهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في أقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما افادت مصادر رسمية الإثنين.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لفرانس برس "قتل شخص واصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمس صواريخ أستهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" يقع في محافظة أربيل. واكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص واصابة ثمانية بجروح جراء القصف.

كما أعلن طارق الحيدري رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، أن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، يوم الإثنين، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف الإثنين ما وصفتها بأنها "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وشن الحرس الثوري هجمات على قواعد المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في الإقليم الواقع بشمال العراق منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول.

وتتهم إيران المسلحين الأكراد في شمال العراق بإثارة الاضطرابات التي تجتاح الجمهورية الإسلامية.