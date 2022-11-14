إسرائيل تصف تحرك واشنطن للتحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة "بالخطأ الفادح"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الاثنين إن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو أيار.

وقال جانتس في بيان "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح".