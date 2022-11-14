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إسرائيل

إسرائيل تصف تحرك واشنطن للتحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة "بالخطأ الفادح"

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بقلم:  يورونيوز
صورة شيرين أبو عاقلة
صورة شيرين أبو عاقلة   -   حقوق النشر  Majdi Mohammed/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

 قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الاثنين إن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو أيار.

وقال جانتس في بيان "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح".

المصادر الإضافية • رويترز