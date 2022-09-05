إسرائيل: شيرين أبو عاقلة قتلت على الأرجح بدون قصد بنيران إسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي الإثنين إن التحقيقات الإسرائيلية في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلصت إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد، لكن لم يتم استهدافها عمدا.

قُتلت أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، بالرصاص في 11 مايو- أيار أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية المحتلة في ظروف لا تزال محل اختلاف شديد.

وجاء في بيان عن التحقيق نُشر يوم الإثنين "يوجد احتمال كبير بأن تكون السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي أُطلقت باتجاه مسلحين فلسطينيين‬‬". وأضاف البيان أنه من المحتمل أيضا أن تكون قد أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين.