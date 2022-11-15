عائلة شيرين أبو عاقلة تعتبر التحقيق الأميركي بشأن سبب وفاتها "خطوة مهمة"

أشادت الثلاثاء عائلة الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت على الأرجح برصاصة جندي إسرائيلي، بقرار الولايات المتحدة فتح تحقيق في وفاتها.

وجاء في بيان صدر عن عائلة الصحافية الفلسطينية الأميركية "هذه خطوة مهمة"، مضيفة أن السلطات الأميركية تتحمّل مسؤولية إجراء تحقيق "عندما يُقتل مواطن أميركي في الخارج، خصوصا عندما تتم عملية القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هو الحال بالنسبة لشيرين".

إسرائيل لن تتعاون

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد قال يوم الاثنين إن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو أيار.

وقال جانتس في بيان "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح".