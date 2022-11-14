رئيس الوزراء الياباني يلتقي شي جينبينغ في بانكوك الخميس

سيعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس خلال اجتماع لأبيك في بانكوك، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة الإثنين.

وقال هيروكازو ماتسونو للصحفيين "من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء كيشيدا قمة يابانية-صينية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في 17 (تشرين الأول/أكتوبر)، لمناسبة قمة أبيك".

وتحدّث الزعيمان هاتفيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد انتخاب كيشيدا، لكن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء شخصي بينهما. وعقد شي آخر محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الياباني في كانون الأول/ديسمبر 2019 عندما التقى شينزو آبي في بكين.

أحيت الصين واليابان في أيلول/سبتمبر ذكرى مرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، في ظل التوتر الناجم عن نزاعات حدودية وغيرها من القضايا الخلافية.

والبلدان شريكان تجاريان وكان من المقرر قبل كوفيد بأن يقوم شي بزيارة دولة إلى اليابان. لكن العلاقات تدهورت بشكل كبير في وقت تعزز بكين نفوذها في المنطقة وخارجها بينما تشدد مواقفها حيال الخلافات على الأراضي.