شاهد: روسيا والصين في بحر اليابان.. مناورات عسكرية والرسالة برسم الجيران وأمريكا

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لبواخر حربية صينية وروسية في بحر اليابان ضمن مشاركتها في مناورات فوستوك Vostok-22.

وتأتي تلك المناورات التي بدأت الخميس وتدوم أسبوعا كاملا لتعكس مدى التعاون العسكري بين موسكو وبكين في وقت تشهد فيه علاقة البلدين مع واشنطن تقوترا واحتقانا شديدين بسبب ملفي أوكرانيا وتايوان.

وتريد روسيا من وراء تلك التدريبات أن تثبت لخصمها اللدود بأن لها ما يكفي من القدرة على الدخول في مناورات بهذا الحجم حتى وإن كان جيشها مشغولا بالمعركة في أوكرانيا.

وقال وزارة الدفاع في موسكو بأن Vostok 2022 وتعني شرق 2022 ستستمر حتى السابع من هذا الشهر ويشارك فيها أكثر من نصف مليون جندي و5 آلاف قطعة عسكرية بما فيها 140 طائرة و60 باخرة حربية.

أما الدول المشاركة فهي إلى جانب الصين، الجمهوريات السوفياتية السابقة والهند ولاووس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا.

وأضافت الوزارة أن البحرية الصينية والروسية ستقومان بعملية مشتركة تهدف لحماية الاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحرية وأيضا لدعم القوات البرية المتواجدة في المناطق الساحلية.