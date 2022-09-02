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روسيا

شاهد: روسيا والصين في بحر اليابان.. مناورات عسكرية والرسالة برسم الجيران وأمريكا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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صورة لوزارة الدفاع الروسية، تظهر القوات الصينية خلال مناورات فوستوك العسكرية 2022 في ميدان رماية في أقصى شرق روسيا، الأربعاء 31 أغسطس 2022
صورة لوزارة الدفاع الروسية، تظهر القوات الصينية خلال مناورات فوستوك العسكرية 2022 في ميدان رماية في أقصى شرق روسيا، الأربعاء 31 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لبواخر حربية صينية وروسية في بحر اليابان ضمن مشاركتها في مناورات فوستوك  Vostok-22.

وتأتي تلك المناورات التي بدأت الخميس وتدوم أسبوعا كاملا لتعكس مدى التعاون العسكري بين موسكو وبكين في وقت تشهد فيه علاقة البلدين مع واشنطن تقوترا واحتقانا شديدين بسبب ملفي أوكرانيا وتايوان. 

وتريد روسيا من وراء تلك التدريبات أن تثبت لخصمها اللدود بأن لها ما يكفي من القدرة على الدخول في مناورات بهذا الحجم حتى وإن كان جيشها مشغولا بالمعركة في أوكرانيا.

وقال وزارة الدفاع في موسكو بأن Vostok 2022 وتعني شرق 2022 ستستمر حتى السابع من هذا الشهر ويشارك فيها أكثر من نصف مليون جندي و5 آلاف قطعة عسكرية بما فيها 140 طائرة و60 باخرة حربية. 

أما الدول المشاركة فهي إلى جانب الصين، الجمهوريات السوفياتية السابقة والهند ولاووس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا.  

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وأضافت الوزارة أن البحرية الصينية والروسية ستقومان بعملية مشتركة تهدف لحماية الاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحرية وأيضا لدعم القوات البرية المتواجدة في المناطق الساحلية.